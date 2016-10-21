Wayne County man dies after falling into farm silo

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UExBSU4gVFdQLjogQSAzMi15ZWFyLW9sZCBtYW4gZGllZCBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nIGFm
dGVyIGZhbGxpbmcgaW50byBhIGZhcm0gc2lsbywgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgbmV3cyBwYXJ0bmVy
IE5ld3NuZXQ1LmNvbSByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+UmhldHQgQWNrZXIgb2YgUGxhaW4gVG93bnNo
aXAgd2FzIGNsaW1iaW5nIGEgbGFkZGVyIGF0IDk6NDUgYS5tLiB3aGVuIGhlIGZlbGwgYmFja3dh
cmQgaW50byB0aGUgc2lsbywgbG9jYXRlZCBpbiB0aGUgMzgwMCBibG9jayBvZiBNYXBsZSBHcm92
ZSBSb2FkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXBwYXJlbnRseSwgd2hpbGUgdGhlIG1hbiB3YXMgc2Vydmlj
aW5nIHRoZSBzaWxvLCBoZSBzbGlwcGVkIGFuZCBmZWxsIGFuZCBoZSBiZWNhbWUgd2VkZ2VkIGVz
c2VudGlhbGx5IGZhY2UgdXAsIGZlZXQgdXAgYW5kIGNvdWxkIG5vdCBmcmVlIGhpbXNlbGYsJiM4
MjIxOyBXYXluZSBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIENhcHQuIERvdWcgSHVudGVyIHRvbGQg
dGhlIHRlbGV2aXNpb24gc3RhdGlvbi48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5uZXdzbmV0
NS5jb20vbmV3cy9sb2NhbC1uZXdzL29oLXdheW5lL21hbi1kaWVzLWFmdGVyLWZhbGxpbmctaW50
by1hLWZhcm0tc2lsby1pbi13b29zdGVyLXRvd25zaGlwIj5TZWUgdGhlIGZ1bGwgbmV3c25ldDUu
Y29tIHJlcG9ydCBoZXJlLjwvYT48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwv
cD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.