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Website ranks Hoppin’ Frog among world’s Top 100 Brewers for 10th year in a row

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 08:11 PM
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Fred Karm, the owner and brewmaster of the Hoppin' Frog Brewery in the brewery on Friday in Akron. The brewery was recently named by RateBeer.com as one of the Top 100 Brewers in the World and their porter Infusion A Coffee Porter was rated as one of the top porters. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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