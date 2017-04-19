All CATEGORIES
☰ Menu

Wednesday morning shooting leaves Akron man dead

Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 02:29 PM | Updated: April 20, 2017 - 08:08 AM

MORE IN NEWS

antihate20cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort - 10:45 PM

RICHFIELD: Tuesday evening, Kathy Hayes heard the words that she needed to hear from her village’s elected officials.

weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list - 10:45 PM
metro21web
Akron law firm investigating rambling email sent by Metro RTA executive director - 9:49 PM
safety21cut_1
Hudson and Hinckley Township make the top 10 in list of the 50 safest communities in Ohio - 9:49 PM
Mother of 19-year-old drowning victim files $5 million wrongful death suit against man, 57, who said he was teen’s best friend - 9:49 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next