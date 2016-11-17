West Akron teenager arrested after firing gun at neighbor’s house from window

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSB0ZWVuYWdlciBpcyBpbiBwb2xpY2UgY3VzdG9keSBhZnRlciBoZSBhbGxlZ2VkbHkgZmly
ZWQgYSBndW4gJiM4MjIwO2luZGlzY3JpbWluYXRlbHkmIzgyMjE7IGZyb20gaGlzIHdpbmRvdywg
c3RyaWtpbmcgYSBuZWlnaGJvciYjODIxNztzIGhvbWUuPC9wPjxwPlRoZSAxNS15ZWFyLW9sZCBi
b3kgd2FzIGFycmVzdGVkIG9uIGNoYXJnZXMgb2YgaGF2aW5nIHdlYXBvbnMgaWxsZWdhbGx5LCBk
aXNjaGFyZ2luZyBhIGZpcmVhcm0gaW50byBhbiBvY2N1cGllZCBzdHJ1Y3R1cmUgYW5kIGRpc2No
YXJnaW5nIGEgZmlyZWFybSBpbiBjaXR5IGxpbWl0cy4gSGUgd2FzIHRyYW5zcG9ydGVkIHRoZSBT
dW1taXQgQ291bnR5IEp1dmVuaWxlIERldGVudGlvbiBDZW50ZXIsIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O3Mg
YmVpbmcgaGVsZCBwZW5kaW5nIGNvdXJ0IHByb2NlZWRpbmdzLjwvcD48cD5UaGUgaW5jaWRlbnQg
d2FzIHJlcG9ydGVkIGF0IGFib3V0IDkgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgaW4gdGhlIDEwMDAgYmxvY2sg
b2YgQmxvb21maWVsZCBBdmVudWUsIGluIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgV2VzdCBBa3JvbiBuZWln
aGJvcmhvb2QuPC9wPjxwPlBvbGljZSByZWNvdmVyZWQgYSBTbWl0aCBhbmQgV2Vzc29uIE0mYW1w
O1AgOSBtbSBoYW5kZ3VuIGFuZCBhIC4yMi1jYWxpYmVyIHB1bXAtYWN0aW9uIHJpZmxlIGZyb20g
dGhlIGJveSYjODIxNztzIGhvbWUuPC9wPjxwPk5vIG9uZSB3YXMgaW5qdXJlZCBpbiB0aGUgaW5j
aWRlbnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.