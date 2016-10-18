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Crime

West Akron woman describes holding burglar at gunpoint until police arrive, credits Second Amendment for keeping her safe

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 02:56 PM | Updated: October 19, 2016 - 06:48 AM
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DeJuan McCraney was held at gunpoint by some West Akron homeowners while he tried to burglarize their home.


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