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Crime

What happened to slain 5-year-old Ashley Zhao? Stark County joins Medina, Pike in blocking access to coroner reports

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 02:30 PM | Updated: March 10, 2017 - 09:22 AM
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The body of a missing 5-year-old girl was found hidden in her parents restaurant in January by Jackson Township police. (Courtesy of Jackson Township Police Department)


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