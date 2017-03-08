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Drug crisis

What Ohio lawmakers are, and aren’t, doing to fight the opioid epidemic

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 09:31 PM | Updated: March 9, 2017 - 03:13 PM
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Brenda Ryan holds the urn containing the ashes of her daughter, Sheena Marie Moore, who died in 2016 of a drug overdose. She was photographed at her home on Tuesday in Cuyahoga Falls. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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