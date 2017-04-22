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Environmental awareness

What’s your super power? Akron Zoo animals and visitors show off their talents

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 22, 2017 - 08:57 PM | Updated: April 22, 2017 - 11:16 PM
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Andrew Flores-Soler 8, of Hartville, strikes a Captain America pose with Akron Waterways Renewed mascot Blue Heron during the Akron Zoo's Party for the Planet to celebrate Earth Day in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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