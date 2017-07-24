When and where owners can meet with appraisers to discuss Summit property values

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5TdW1taXQgQ291bnR5IGlzIGhvbGRpbmcgcHVibGljICYjODIyMDtyb2FkIHNo
b3dzJiM4MjIxOyBpbiBBdWd1c3QgYW5kIFNlcHRlbWJlciBhbGxvd2luZyBwcm9wZXJ0eSBvd25l
cnMgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgcmVzdWx0cyB3aXRoIGNvdW50eSBhcHByYWlzZXJzIGFuZCBtYWtl
IGNvcnJlY3Rpb25zLiBUaGUgbWVldGluZ3MsIHdoaWNoIGFsbCB3aWxsIHRha2UgcGxhY2UgZnJv
bSAxIHRvIDggcC5tLiwgYXJlOjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEF1Zy4gMTUgYXQgdGhl
IE1hY2Vkb25pYSBTZW5pb3IgQ2VudGVyLCA5NjkxIFZhbGxleSBWaWV3IFJvYWQuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgQXVnLiAxNiBhdCBSaWNoZmllbGQgVmlsbGFnZSBIYWxsLCA0NDEwIFcuIFN0cmVldHNi
b3JvIFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQXVnLiAyMiBhbmQgMjMgYXQgR3JlZW4gQ2VudHJhbCBG
aXJlIFN0YXRpb24gTm8uIDEsIDE5MDAgU3RlZXNlIFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQXVnLiAz
MCBhbmQgMzEgYXQgU3RvdyBDaXR5IEhhbGwsIGNvdW5jaWwgY2hhbWJlcnMsIDM3NjAgRGFycm93
IFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU2VwdC4gNiBhbmQgNyBhdCB0aGUgRmFpcmxhd24gS2l3YW5p
cyBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCAzNDg2IFMuIFNtaXRoIFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU2Vw
dC4gMTMgYW5kIDE0IGF0IHRoZSBCYXJiZXJ0b24gQWN0aXZlIEFkdWx0IENlbnRlciwgNTAwIFcu
IEhvcG9jYW4gQXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFNlcHQuIDE4IGFuZCAxOSBhdCB0aGUgUXVpcmsg
Q3VsdHVyYWwgQ2VudGVyLCAxMjAxIEdyYW50IFN0LiwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgU2VwdC4gMjAgYW5kIDIxIGF0IHRoZSBGaXJlc3RvbmUgUGFyayBDb21tdW5pdHkgQ2Vu
dGVyLCAxNDgwIEdpcmFyZCBTdC4sIEFrcm9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.