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Where to find fresh Christmas trees

Published: November 24, 2016 - 10:18 PM
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In this Nov. 2002 file photo a couple take their tree back to their truck after cutting it themselves at the Heritage Farms in Peninsula. (Karen Schiely/Akron Beacon Photo file)


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