All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 12:01 AM | Updated: May 27, 2017 - 11:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

museum20cut_04 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article

Stop.

star28_zhang
Star Student finalist: Lucy Zhang
star28_zelis
Star Student finalist: Carolanne Zelis
star28_yerigeri
Star Student finalist: Shivani Yerigeri
star28_wood
Star Student finalist: Rachel Wood
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next