All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 12:01 AM | Updated: May 27, 2017 - 11:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

coventry30cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Memorial rises in Coventry Township where two girls were hit, killed by car; boy remains in critical condition - 11:20 PM

Flowers, balloons, stuffed animals and other tokens of affection mark the spot along South Main Street in Coventry Township where three middle school students were struck by a vehicle late Sunday afternoon, with two girls dying of their injuries.

goodyear30web
Goodyear kicks off new week of volunteering with aim of greater community involvement - 11:20 PM
recovery28cut_web
Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts - 10:01 PM
trumpmem30cut_01
Trump honors fallen and families in Memorial Day address - 11:20 PM
france30cut_01
French president flexes diplomatic muscles in Putin meeting - 11:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next