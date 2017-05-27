All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 12:01 AM | Updated: May 27, 2017 - 11:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

beer31cut MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Beer notes: Thirsty Dog opening brewpub in Cleveland; new brews available; Brew and BBQ at Cedar Point - 6:10 PM

Thirsty Dog Brewing Co. is jumping back into the brewpub game.

recovery28cut_web
Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts
coventry31cut_01
Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township
copleyfire31cut_web
Explosion, fire rocks The Winery at Wolf Creek in Copley Township
coventry30cut_01
Memorial rises in Coventry Township where two girls were hit, killed by car; boy remains in critical condition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next