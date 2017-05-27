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Fatal fire

Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 12:01 AM | Updated: May 27, 2017 - 11:50 AM
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Stanley Ford during a video arraignment for a hearing in Akron Municipal Court Thursday. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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