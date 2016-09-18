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Akron Marathon: Who’s racing?

Who’s Running? Caitlyn Bromley still haunted by hit-and-run incident during marathon training

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: September 18, 2016 - 10:27 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:30 PM
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Caitlyn Bromley stretches before she starts on her morning run from Stow-Munroe Falls High School on Saturday in Stow. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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