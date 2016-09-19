Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPldobyYjODIxNztzIGluIHRoZSBtYXJhdGhvbj88L3A+
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5FYWNoIGRheSB0aGlzIHdlZWssIHRoZSBCZWFj
b24gSm91cm5hbCBpcyBzaGFyaW5nIHRoZSB1bmlxdWUgc3RvcmllcyBmcm9tIGEgZmV3IG9mIHRo
ZSB0aG91c2FuZHMgb2YgcnVubmVycyB3aG8gcGxhbiB0byByYWNlIGluIHRoZSBBa3JvbiBNYXJh
dGhvbiBvbiBTYXR1cmRheS4gU2VlIHByZXZpb3VzIHN0b3JpZXMgb24gT2hpby5jb20uPC9wPg==
PHA+SGVsZW4gTWNXaWxsaWFtcyB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCB0byB0ZWxsIHlvdSBoZXIgc2h0
aWNrIGlzICYjODIyMDtzaWxseSwmIzgyMjE7IGFuZCB5ZXQgZHJlc3NpbmcgdXAgYXMgYSBjaGVm
IGFuZCBzd2luZ2luZyBhIGhlYXZ5IHN0b2NrcG90IG9uIGEgMjYuMi1taWxlIHJ1biBoaXRzIHNv
IG1hbnkgc3dlZXQgc3BvdHMgZm9yIHRoaXMgZnVuLWxvdmluZyBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB3b21h
bi48L3A+PHA+SWYgc2hlIGNhbiBmaW5pc2ggdGhhdCBmZWF0IGluIHVuZGVyIGZpdmUgaG91cnMg
ZHVyaW5nIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgQWtyb24gTWFyYXRob24sIHNoZSBjYW4gY2hlY2sgdGhl
IEd1aW5uZXNzIFdvcmxkIFJlY29yZCBnb2FsIG9mZiBoZXIgYnVja2V0IGxpc3QuPC9wPjxwPlNp
bmNlIHNoZSB1c3VhbGx5IGRvbnMgY29zdHVtZXMgb3IgZnVubnkgaGF0cyBmb3IgcmFjZXMgYW55
d2F5LCBzaGUgY2FuIHVzZSB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBnZXQtdXAgdG8gcmFpc2UgYXdhcmVu
ZXNzIGFuZCBtb25leSBmb3IgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuay48L3A+
PHA+SXQgYWxzbyBhY2hpZXZlcyBoZXIgZGFpbHkgZ29hbCBvZiBicmluZ2luZyBhIGZldyBtb21l
bnRzIG9mIHVuZmV0dGVyZWQgam95IHRvIGV2ZXJ5b25lIHNoZSBwYXNzZXMgJiM4MjEyOyBldmVu
IGlmIHRoZXkgaGF2ZSB0byBsb29rIHR3aWNlIHRvIGNvbXByZWhlbmQgd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3
O3JlIHNlZWluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBjYW4gdGhpbmsgSSYjODIxNzttIGNyYXp5LCBi
dXQgeW91IHdpbGwgc21pbGUuIFlvdSBjYW5ub3QgbG9vayBhdCBtZSBhbmQgbm90IHNtaWxlLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBNY1dpbGxpYW1zLCBhIDQ1LXllYXItb2xkIHBoeXNpY2FsIHRoZXJhcGlzdCwg
S2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGluc3RydWN0b3IsIGF2aWQgcnVubmVyLCB3aWZlIGFuZCBt
b3RoZXIgb2YgdGhyZWUuPC9wPjxwPk1jV2lsbGlhbXMgd2VhcnMgYSBicm9hZCBzbWlsZSBoZXJz
ZWxmIGFzIHNoZSByZWNhbGxzIHRoZSBmaXJzdCBzdXJwcmlzZSBzaGUgZ290IHdoZW4gZGVjaWRp
bmcgdG8gZXN0YWJsaXNoIHRoZSBtYXJhdGhvbiByZWNvcmQgZm9yIGEgd29tYW4gZHJlc3NlZCBh
cyBhIGNoZWYsIGEgY2F0ZWdvcnkgdGhhdCBoYWQgeWV0IHRvIGJlIGNyZWF0ZWQuPC9wPjxwPlR1
cm5zIG91dCwgdGhlcmUgd2FzIGEgbWFuIGluIHRoZSBib29rcywgc2V0dGluZyB0aGUgbWVuJiM4
MjE3O3MgcmVjb3JkIGF0IDQgaG91cnMgYW5kIDcgbWludXRlcywgd2hpY2ggbWVhbnMgdGhlcmUg
d2VyZSBhbHJlYWR5IHdyaXR0ZW4gcnVsZXMuIEFuZCB0aG9zZSBydWxlcyBpbmNsdWRlZCBjYXJy
eWluZyBhIHN0b2NrcG90IHdlaWdoaW5nIDMga2lsb2dyYW1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7S2lsb2dy
YW0/IEhvdyBtdWNoIGlzIHRoYXQ/JiM4MjIxOyBNY1dpbGxpYW1zIGNodWNrbGVkIGFzIHNoZSBk
aWQgdGhlIGNhbGN1bGF0aW9ucyB0byBsZWFybiBzaGUgd291bGQgaGF2ZSB0byBsdWcgYSBidWxr
eSA2JiMxODk7LXBvdW5kIGFwcGVuZGFnZSB3aXRoIGhlci48L3A+PHA+VGhlIHN0b2NrcG90IG9u
bHkgd2VpZ2hzIDEmIzE4OTsgcG91bmRzLCBzbyBzaGUgdGFwZWQgYSA1LXBvdW5kIHdlaWdodCB0
byB0aGUgYm90dG9tLiBTaGUmIzgyMTc7cyBhbGxvd2VkIHRvIGNoYW5nZSBpdCBmcm9tIGhhbmQg
dG8gaGFuZCBkdXJpbmcgdGhlIHJ1biwgYnV0IHNoZSBjYW5ub3QgYXR0YWNoIGl0IHRvIGhlcnNl
bGYgb3IgcHV0IGl0IGRvd24uPC9wPjxwPlNoZSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gcnVuIGEgc2luZ2xlIG1p
bGUgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2hlIHByYWN0aWNlZCB3aXRoIGl0LCB0aGUgcGFuIGJhbmdpbmcg
YW5kIGJydWlzaW5nIGhlciBsZWcgYW5kIGhlciBza2lubnkgYXJtcyBhY2hpbmcgaW4gcHJvdGVz
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBkcmlua2luZyBNdXNjbGUgTWlsayBh
bmQgZG9pbmcgdGhpcyBbaGFuZF0gZ3JpcCBzbyBJIGNhbiBnZXQgc3Ryb25nIGVub3VnaCB0byBj
YXJyeSB0aGlzIHRoaW5nLCYjODIyMTsgc2hlIGxhdWdoZWQsIHBhdHRpbmcgdGhlIHBvdC48L3A+
PHA+UnVsZXMgZm9yIHRoZSByZWNvcmQ8L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gdGhlIGNoZWYmIzgy
MTc7cyBoYXQgYW5kIGNvYXQsIEd1aW5uZXNzIGFsc28gcmVxdWlyZXMgaGVyIHRvIHdlYXIgcGF0
dGVybmVkIHRyb3VzZXJzLiBOb3QgY2FwcmlzLiBOb3QgbGVnZ2luZ3MuIE5vdCBwbGFpbiBmYWJy
aWMuPC9wPjxwPlNvIE1jV2lsbGlhbXMgcm9vdGVkIGFyb3VuZCBpbiBoZXIgY2xvc2V0IHRvIGZp
bmQgbG9vc2UtZml0dGluZyBwYW50cyB3aXRoIGEgJiM4MjIwO1ZhbmlsbGEgSWNlIGNyb3RjaCYj
ODIyMTsgdGhhdCBzaGUgdGhvdWdodCBmYXNoaW9uYWJsZSBpbiB0aGUgMTk4MHMuPC9wPjxwPk5v
dCBzdXJwcmlzaW5nbHksIHNoZSYjODIxNztzIHR1cm5lZCBhIGxvdCBvZiBoZWFkcyBkdXJpbmcg
dHJhaW5pbmcgcnVucyB3aGVuIHNoZSYjODIxNztzIGZ1bGx5IHN1aXRlZCB1cCwgYW5kIHRoYXQm
IzgyMTc7cyBmaW5lIHdpdGggaGVyLiBTaGUgdHVybnMgdGhlaXIgb2dsaW5nIGludG8gb3Bwb3J0
dW5pdHksIHBhc3Npbmcgb3V0IHByaW50ZWQgY2FyZHMgdGhhdCBleHBsYWluIHdoYXQgc2hlJiM4
MjE3O3MgZG9pbmcgYW5kIGhvdyB0byBzcG9uc29yIGhlciBydW4gZm9yIHRoZSBmb29kIGJhbmsu
PC9wPjxwPkd1aW5uZXNzIGhhcyBpbmZvcm1lZCBoZXIgc2hlIHdpbGwgbmVlZCB0byBmaW5pc2gg
aGVyIG1hcmF0aG9uIGluIGxlc3MgdGhhbiBmaXZlIGhvdXJzIHRvIGVzdGFibGlzaCB0aGUgYmFy
LiBUbyBwcm92ZSBzaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIGl0LCBzaGUmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSB0byBzdWJt
aXQgbmVhcmx5IDQwIGRpZmZlcmVudCBmb3JtcyBvZiBldmlkZW5jZSwgZnJvbSBwcm92aW5nIHRo
ZSBjb3Vyc2UgaXMgY2VydGlmaWVkIHRvIG1ha2luZyBhIHZpZGVvdGFwZSB0aGF0IHNob3dzIGhl
ciBjcm9zc2luZyB0aGUgZmluaXNoIGxpbmUgYW5kIGltbWVkaWF0ZWx5IHdlaWdoaW5nIGhlciBz
dG9ja3BvdC48L3A+PHA+U2hlJiM4MjE3O2xsIGFsc28gbmVlZCBzdGF0ZW1lbnRzIGZyb20gYXQg
bGVhc3QgdHdvIHJ1bm5lcnMgd2hvIG5ldmVyIGxlZnQgaGVyIHNpZGUgZHVyaW5nIHRoZSBtYXJh
dGhvbiwgYW5kIHNoZSYjODIxNztzIGdvdCB0aHJlZSBsaW5lZCB1cCAgJiM4MjEyOyB0d28gb2Yg
d2hvbSB3ZXJlIGNvbXBsZXRlIHN0cmFuZ2VycyBhIGNvdXBsZSBvZiBtb250aHMgYWdvLjwvcD48
cD5NY1dpbGxpYW1zIG1ldCBMZXNsaWUgQ2hyaXN0ZW5zZW4gYXQgYSBKdWx5IHJhY2UgaW4gU3Rv
dyB3aGVyZSB0aGV5IGJvbmRlZCBvdmVyIGhhdmluZyB3b3JuIHRoZSBzYW1lIHJlZC13aGl0ZS1h
bmQtYmx1ZSB0aWdodHMuIFNoZSB3YXMgaW50cm9kdWNlZCB0byBUZXJyeSBGbGVldCBieSBhIG11
dHVhbCBmcmllbmQsIHdpdGggRmxlZXQgYWdyZWVpbmcgdG8gZ2l2ZSB1cCBhIGNoYW5jZSB0byBz
ZXQgaGVyIG93biBwZXJzb25hbCByZWNvcmQgYXQgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgbWFyYXRob24g
dG8ga2VlcCBwYWNlIHdpdGggTWNXaWxsaWFtcy48L3A+PHA+VGhlIHRoaXJkIHN1cHBvcnQgcnVu
bmVyICYjODIxMjsgJiM4MjIwO2FuZCBJIHJlYWxseSBmaWd1cmVkIEkgbmVlZGVkIHRocmVlIGlu
IGNhc2Ugc29tZW9uZSBnb3Qgc2ljayBvciBnb3QgYSBjcmFtcCBhbmQgY291bGRuJiM4MjE3O3Qg
ZmluaXNoJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGlzIFBhdHJpY2sgWmFwb2xza2ksIGhlciBodXNiYW5kIExh
cnJ5JiM4MjE3O3MgYmVzdCBtYW4gd2hvIHNoZSBoYWRuJiM4MjE3O3Qgc2VlbiBpbiBtb3JlIHRo
YW4gMTUgeWVhcnMsIGJ1dCB3aG8gYW5zd2VyZWQgb24gb3BlbiBwbGVhIGZvciBoZWxwIG9uIEZh
Y2Vib29rLjwvcD48cD5UaGV5JiM4MjE3O2xsIGFsbCBiZSBydW5uaW5nIGluIG1hdGNoaW5nIGFw
cm9ucyBtYWRlIGJ5IENocmlzdGVuc2VuLjwvcD48cD5NY1dpbGxpYW1zIGlzbiYjODIxNzt0IHRo
ZSBmaXJzdCBwZXJzb24gdG8gdXNlIHRoZSBBa3JvbiBNYXJhdGhvbiBmb3IgYW4gYXR0ZW1wdCB0
byBnZXQgaW50byBHdWlubmVzcy48L3A+PHA+Um9waW5nIGluIHRoZSByZWNvcmQ8L3A+PHA+TGFz
dCB5ZWFyLCBEYXZpZCBMaXZpbmdzdG9uIG9mIFdvb3N0ZXIgd2FzIGhvcGluZyB0byBicmVhayB0
aGUgd29ybGQgcmVjb3JkIGZvciBqdW1wLXJvcGluZyBhIGZ1bGwgbWFyYXRob24uIFRoZSBjb21w
dXRlciBwcm9ncmFtbWVyIG1hZGUgaXQgMjMgbWlsZXMgYmVmb3JlIGNyYW1wcyBlbmRlZCBoaXMg
aG9wZXMsIHRob3VnaCBoZSB3YWxrZWQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHdheSB0byBjcm9zcyB0aGUg
ZmluaXNoIGxpbmUuPC9wPjxwPkFuZCB3aGlsZSB0aGUgbWFyYXRob24gZGlzdGFuY2UgaXMgaGVy
IGJ1Y2tldCBsaXN0IGdvYWwsIE1jV2lsbGlhbXMgaXMgYWxyZWFkeSBhIHdvcmxkIHJlY29yZC1o
b2xkZXIgZm9yIHRoZSBoYWxmLW1hcmF0aG9uLjwvcD48cD5UaGF0IGhhcHBlbmVkIGp1c3QgbGFz
dCBtb250aCwgd2hlbiBzaGUgcmVjZWl2ZWQgR3Vpbm5lc3MmIzgyMTc7IG9mZmljaWFsIG1hcmF0
aG9uIHJ1bGVzIG9uZSB3ZWVrIGJlZm9yZSBoZXIgc2NoZWR1bGVkIHJ1biBpbiB0aGUgR29vZHll
YXIgSGFsZiBNYXJhdGhvbi48L3A+PHA+VGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3ZW50IGFoZWFkIGFuZCBz
ZXQgb3V0IHRoZSBoYWxmLW1hcmF0aG9uIHBhcmFtZXRlcnMgYXMgd2VsbCwgc28gTWNXaWxsaWFt
cyBkZWNpZGVkIHdoeSBub3QgdGFja2xlIHRoYXQgYXMgYSB3YXJtdXAuIFNoZSB3YXMgcmVxdWly
ZWQgdG8gZmluaXNoIDEzLjEgbWlsZXMgaW4gMiBob3VycyBhbmQgMzAgbWludXRlcy4gU2hlIGFu
ZCBoZXIgc3RvY2twb3QgY3Jvc3NlZCB0aGUgZmluaXNoIGxpbmUgYXQgMiBob3VycyBhbmQgMjUg
bWludXRlcy48L3A+PHA+V2F0Y2hpbmcgaG93IGhhcmQgaGlzIG1vbSBoYXMgd29ya2VkIHRvIGFj
aGlldmUgaGVyIGdvYWxzICYjODIxMjsgZXZlbiBzaWxseSBvbmVzICYjODIxMjsgaXMgYW4gaW5z
cGlyYXRpb24gdG8gaGVyIDEyLXllYXItb2xkIHNvbiwgR2VvcmdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQg
dGVhY2hlcyBtZSB0byBiZSBkZXRlcm1pbmVkLCBhbmQgdG8gbm90IGdpdmUgdXAsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIGlmIGl0IGdldHMgaGFyZCwgeW91IGp1c3QgZG8geW91ciBiZXN0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VG8gaGVscCBNY1dpbGxpYW1zIGFjaGlldmUgaGVyIGdvYWwgb2YgcmFp
c2luZyBhdCBsZWFzdCAkMSwwMDAgZm9yIHRoZSBmb29kIGJhbmsgJiM4MjEyOyBhbiBhbW91bnQg
dGhhdCB3b3VsZCBmZWVkIG5lYXJseSA0LDAwMCBwZW9wbGUgJiM4MjEyOyB2aXNpdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LmNyb3dkd2lzZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuY3Jvd2R3aXNl
LmNvbTwvYT4sIHNlbGVjdCAmIzgyMjA7ZmluZCBhbiBldmVudCYjODIyMTsgYW5kIHNlYXJjaCAm
IzgyMjA7SGVsZW4gTWNXaWxsaWFtcy4mIzgyMjE7IE9yIG1haWwgYSBjaGVjayB0byB0aGUgZm9v
ZCBiYW5rIHdpdGggaGVyIG5hbWUgb24gdGhlIG1lbW8gbGluZSB0byBBa3Jvbi1DYW50b24gUmVn
aW9uYWwgRm9vZGJhbmssIDM1MCBPcHBvcnR1bml0eSBQYXJrd2F5LCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDcu
PC9wPjxwPk1jV2lsbGlhbXMgYW5kIGZvb2QgYmFuayByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgd2lsbCBhbHNv
IGJlIHByZXNlbnQgYW5kIGFjY2VwdGluZyBkb25hdGlvbnMgYXQgYSBib290aCBkdXJpbmcgRnJp
ZGF5JiM4MjE3O3MgQWtyb24gTWFyYXRob24gSGVhbHRoICZhbXA7IEZpdG5lc3MgRXhwbyBhdCB0
aGUgSm9obiBTLiBLbmlnaHQgQ2VudGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgZXZlcnlvbmUgYXQgdGhl
IGV4cG8gdGhyZXcganVzdCAkMSBpbnRvIG15IHN0b2NrcG90LCBjYW4geW91IGltYWdpbmUgaG93
IG11Y2ggbW9uZXkgd2UgY291bGQgcmFpc2U/JiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlY2ss
IHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBuZWVkIHRvIGJlIGEgY2hlZiB0byBmZWVkIHBlb3BsZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.