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Election 2016

Who won last night’s presidential debate? Read what Akron-area independents had to say

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: October 20, 2016 - 06:57 AM
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Chad Mason, 46, of Canton, participates independent voter Presidential debate focus group at the Akron Beacon Journal on Wednesday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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