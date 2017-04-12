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Willard McCarley Case Timeline

Published: April 12, 2017 - 05:45 PM
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Sheriffs deputy takes Willard McCarley (right) into custody in 2007 after he was found guilty of murder in the death of Charlene Puffenbarger his former girlfriend. (Akron Beacon Journal file photo)

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