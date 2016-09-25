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Winner of Queen of Hearts game in Garrettsville chosen, wins over $3 million

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 25, 2016 - 07:36 PM | Updated: September 26, 2016 - 12:47 PM
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Aaron King, coordinator of the Queen of Hearts raffle, smiles as he holds up card number five to reveal the elusive Queen of Hearts during Sunday's raffle at Skylane Bowling in Garrettsville. Mantua resident Terry Vechery was the lucky winner of the $3.4 million jackpot. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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