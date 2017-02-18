Winter warmer: Mother Nature teases Northeast Ohio with a taste of spring this week

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJV2hldGhlciB5b3Ugd2VyZSBqdW1waW5nIGluIGEgbGFrZSwgd2Fsa2luZyBhIGRvZyBv
ciBqdXN0IHNpdHRpbmcgaW4gdGhlIHN1bnNoaW5lLCB5b3UgcHJvYmFibHkgZGlkbuKAmXQgbmVl
ZCBhIHRoZXJtb21ldGVyIHJlYWRpbmcgdG8gdGVsbCB5b3UgU2F0dXJkYXkgd2FzIGEgdmVyeSB1
bnVzdWFsIEZlYnJ1YXJ5IGRheS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdGVtcGVyYXR1cmUgYXQgQWtyb24t
Q2FudG9uIEFpcnBvcnQgb24gU2F0dXJkYXkgaGl0IDY3IGRlZ3JlZXMgYnkgbWlkYWZ0ZXJub29u
LCBzaGF0dGVyaW5nIHRoZSByZWNvcmQtaGlnaCB0ZW1wZXJhdHVyZSBvZiA2MCBkZWdyZWVzIGZv
ciB0aGUgZGF5LCBzZXQgaW4gMTk4MS48L3A+DQo8cD4NCglTdW5kYXkgd2lsbCBiZSBqdXN0IGEg
Yml0IGNvb2xlciwgYnV0IHVuc2Vhc29uYWJseSB3YXJtIHdpdGggYSBoaWdoIHRlbXBlcmF0dXJl
IGV4cGVjdGVkIHRvIHJlYWNoIDU3IHdpdGggbW9yZSBzdW5zaGluZS48L3A+DQo8cD4NCglGb3Jl
Y2FzdGVycyBhdCB0aGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlIGluIENsZXZlbGFuZCBzYWlk
IHRoZSB3YXJtIHRyZW5kIHdpbGwgbGlrZWx5IGNvbnRpbnVlIHRocm91Z2ggdGhlIHdlZWsgd2l0
aCBkYXl0aW1lIGhpZ2hzIHJlYWNoaW5nIHRoZSA1MHMgYW5kIGxvdyA2MHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
QnV0IGRvbuKAmXQgdGhpbmsgd2ludGVyIGlzIG92ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJTmV4dCBTYXR1cmRh
eSwgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGNoYW5jZSBvZiBzbm93IHNob3dlcnMuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.