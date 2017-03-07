Wolf Creek watershed idea springs leak: Officials learn their boundaries overlap another district

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gZWZmb3J0IGJ5IEJhcmJlcnRvbiwgTm9ydG9uIGFuZCBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAgdG8g
Y3JlYXRlIGEgd2F0ZXJzaGVkIGRpc3RyaWN0IHRoYXQgd291bGQgcmFpc2UgZnVuZHMgdG8gZml4
IG11dHVhbCBmbG9vZGluZyBwcm9ibGVtcyBoYXMgaGl0IGEgc25hZyB0aGF0IHN1cnByaXNlZCBs
b2NhbCBvZmZpY2lhbHMuPC9wPjxwPkFzIGl0IHR1cm5zIG91dCwgYSBiaWcgY2h1bmsgb2YgQmFy
YmVydG9uIGFuZCBhIGhhbmRmdWwgb2YgaG9tZXMgaW4gTm9ydG9uIGFscmVhZHkgYmVsb25nIHRv
IGFub3RoZXIgZGlzdHJpY3QgdGhhdCBjb2xsZWN0cyBhbiBhbm51YWwgdGF4IHRvIGhlbHAgd2l0
aCBjb25zZXJ2YXRpb24gcHJvamVjdHMuPC9wPjxwPk9mZmljaWFscyBzYXkgc29tZSBpbnN0aXR1
dGlvbmFsIGtub3dsZWRnZSB3YXMgbG9zdCBhbG9uZyB0aGUgd2F5LCB3aXRoIG5vIG9uZSBpbiB0
aGUgdGhyZWUgY29tbXVuaXRpZXMgYXdhcmUgdGhhdCB0aGUgTXVza2luZ3VtIFNvaWwgYW5kIFdh
dGVyIENvbnNlcnZhdGlvbiBEaXN0cmljdCByZWFjaGVzIGludG8gc291dGhlcm4gU3VtbWl0IENv
dW50eS48L3A+PHA+UGxhbnMgZm9yIHRoZSBuZXcgV29sZiBDcmVlayBXYXRlcnNoZWQgQ29uc2Vy
dmFuY3kgRGlzdHJpY3QsIHdoaWNoIHdhcyBzZWVraW5nIGxlZ2FsIHN0YXR1cyBmcm9tIFN1bW1p
dCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIEp1ZGdlIEFsaXNvbiBNY0NhcnR5LCBpcyBub3cgc3RhbGxl
ZCB3aGlsZSB0aGUgdGhyZWUgY2l0aWVzIGdvIGJhY2sgdG8gdGhlIGRyYXdpbmcgYm9hcmQuPC9w
PjxwPk5vcnRvbiBDaXR5IEFkbWluaXN0cmF0b3IgVmFsZXJpZSBXYXggQ2FyciBzYWlkIHRoZSBw
YXJ0bmVycyBhcmUgc3RpbGwgJiM4MjIwO2RlZGljYXRlZCB0byBnZXR0aW5nIHRoZSB3YXRlcnNo
ZWQgdXAgYW5kIHJ1bm5pbmcmIzgyMjE7IGFsdGhvdWdoIHRoZSBmaW5hbCBmb3JtYXQgd2lsbCBu
ZWVkIHRvIGNoYW5nZSBzbyB0aGF0IHJlc2lkZW50cyBhcmVuJiM4MjE3O3QgdGF4ZWQgZm9yIHR3
byB3YXRlcnNoZWQgZGlzdHJpY3RzLiA8L3A+PHA+T3B0aW9ucyBjb3VsZCBpbmNsdWRlIHJlZGVz
aWduaW5nIHRoZSBXb2xmIENyZWVrIGRpc3RyaWN0IGZvciBhIHNtYWxsZXIgZm9vdHByaW50LCBv
ciBiZWNvbWluZyBhIHN1YnNpZGlhcnkgb2YgdGhlIE11c2tpbmd1bSBncm91cC48L3A+PHA+VGhl
IG5lZWQgZm9yIGZsb29kIG1pdGlnYXRpb24gd2FzIHNwb3RsaWdodGVkIGluIDIwMTMgd2hlbiBy
dW5vZmYgZnJvbSBhIHNldmVyZSBzdG9ybSBtYWRlIHBhcnRzIG9mIGFsbCB0aHJlZSBjb21tdW5p
dGllcyBpbXBhc3NhYmxlLiBXb2xmIENyZWVrLCBpbiBwYXJ0aWN1bGFyLCBoYXMgYmVlbiBhIHNv
dXJjZSBvZiBmbG9vZGluZyBmb3IgZGVjYWRlcywgd2l0aCByZXNpZGVudHMsIG9uIG9jY2FzaW9u
LCBoYXZpbmcgdG8gYmUgcmVzY3VlZCBmcm9tIHRoZWlyIGhvbWVzIGJ5IGJvYXQuPC9wPjxwPkJh
cmJlcnRvbiBNYXlvciBCaWxsIEp1ZGdlIGFuZCBTZXJ2aWNlIERpcmVjdG9yIE1pa2UgVmluYXkg
c2FpZCB3aGVuIHRoZSB0aHJlZSBjaXRpZXMgc3RhcnRlZCBkaXNjdXNzaW5nIGhvdyB0byB3b3Jr
IHRvZ2V0aGVyIHRvIGZpbmQgYSBzb2x1dGlvbiwgdGhleSBoYWQgbm8gaWRlYSB0aGF0IE11c2tp
bmd1bSBlbmNvbXBhc3NlZCBtdWNoIG9mIHRoZSBlYXN0IHNpZGUgb2YgQmFyYmVydG9uIGFuZCBh
IGZldyBob21lcyB0aGF0IGJlbG9uZyB0byBOb3J0b24gYnV0IGFyZSBpbiBXYXluZSBDb3VudHku
PC9wPjxwPlRoZXkgbGVhcm5lZCBhYm91dCBNdXNraW5ndW0mIzgyMTc7cyByZWFjaCBvbmx5IGFm
dGVyIGFza2luZyB0aGUgY291cnQgdG8gY3JlYXRlIHRoZSBXb2xmIENyZWVrIGRpc3RyaWN0Ljwv
cD48cD5MYXN0IG1vbnRoLCBsb2NhbCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgdmlzaXRlZCB3aXRoIE11c2tp
bmd1bSBvZmZpY2lhbHMgYW5kIGdvdCBhIGhpc3RvcnkgbGVzc29uLjwvcD48cD5NdXNraW5ndW0g
d2FzIGZvcm1lZCBpbiAxOTMzIGFuZCBjb3ZlcnMgYWxsIG9yIHBhcnQgb2YgMTggY291bnRpZXMg
JiM4MjEyOyByb3VnaGx5IDIwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyB0aGUgbGFyZ2VzdCBjb25zZXJ2YW5jeSBkaXN0cmljdCBpbiBPaGlvLCYjODIyMTsg
QmFyYmFyYSBCZW5uZXR0LCBkaXJlY3RvciBvZiBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBzZXJ2aWNlcyBmb3Ig
TXVza2luZ3VtLCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGxpbWl0cyB3ZXJlIHNldCB1c2luZyB0aGUgYmVz
dCB0ZWNobm9sb2dpZXMgYXZhaWxhYmxlIGluIDE5MzMsIHNvIHRoZSBkaXN0cmljdCBpcyBub3Qg
ZXhhY3RseSB0aGUgc2FtZSBhcyB0aGUgd2F0ZXJzaGVkIGJvdW5kYXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
QWxsIG9mIEJhcmJlcnRvbiwgTm9ydG9uIGFuZCBDb3BsZXkgYXJlIGluIHRoZSBzYW1lIHdhdGVy
c2hlZCwgd2hpY2ggZHJhaW5zIHRvIHRoZSBUdXNjYXJhd2FzIFJpdmVyIGFuZCBldmVudHVhbGx5
IHRvIHRoZSBPaGlvIFJpdmVyLiBCdXQgdGhlIE11c2tpbmd1bSBjb25zZXJ2YW5jeSBvbmx5IHRv
b2sgaW4gYSBmZXcgbWlsZXMgbm9ydGggb2YgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbGluZSwgaW5jbHVk
aW5nIHRoZSBQb3J0YWdlIExha2VzIGFyZWEuPC9wPjxwPkJlZm9yZSAyMDA5LCBNdXNraW5ndW0g
b3BlcmF0ZWQgd2l0aG91dCB0aGUgdXNlIG9mIHRheCBvciBwdWJsaWMgbW9uZXksIEJlbm5ldHQg
c2FpZC4gTW9zdCBvZiBpdHMgaW5jb21lIGNhbWUgZnJvbSByZWNyZWF0aW9uOyBpdCBvd25zIGZp
dmUgcGFya3MgYW5kIGxlYXNlcyBjb3R0YWdlcyBhbmQgY2FtcHNpdGVzLiBJdCBhbHNvIHJlY2Vp
dmVzIG1vbmV5IGZyb20gdGltYmVyaW5nLCBtaW5pbmcsIGFuZCBvaWwgYW5kIGdhcyBvcGVyYXRp
b25zLjwvcD48cD5CdXQgaXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBtYWludGFpbmlu
ZyAxMiBkYW1zIGFuZCAxMCBwZXJtYW5lbnQgcmVzZXJ2b2lycywgc29tZSBvZiB0aGVtIDgwIHll
YXJzIG9sZC4gSW4gMjAwOSBpdCByZWNlaXZlZCBwZXJtaXNzaW9uIHRvIGxldnkgYSB0YXggb24g
cHJvcGVydHkgb3duZXJzIHdpdGhpbiBpdHMgZGlzdHJpY3QgdG8gaGVscCBtYWludGFpbiB0aGF0
IHN5c3RlbS48L3A+PHA+UmVzaWRlbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgbWFueSBvbiBCYXJiZXJ0b24mIzgy
MTc7cyBlYXN0IHNpZGUgYW5kIHRob3NlIFdheW5lIENvdW50eSBOb3J0b24gaG9tZXMsIHBheSBh
biBhbm51YWwgJDYgbWFpbnRlbmFuY2UgYXNzZXNzbWVudC48L3A+PHA+QmVjYXVzZSB0aGF0IGZl
ZSBpcyBhZGRlZCB0byB0aGUgdGF4IGR1cGxpY2F0ZSBhbmQgY29sbGVjdGVkIGJ5IHRoZSBTdW1t
aXQgQ291bnR5IEF1ZGl0b3IsIG1hbnkgcmVzaWRlbnRzICYjODIxMjsgYW5kIGxvY2FsIG9mZmlj
aWFscyAmIzgyMTI7IG1heSBuZXZlciBoYXZlIG5vdGljZWQgaXQuPC9wPjxwPk11c2tpbmd1bSBo
YXMgc3BlbnQgJDYuNSBtaWxsaW9uIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgZWlnaHQgeWVhcnMgb24gcHJvamVj
dHMgd2l0aGluIGl0cyBib3JkZXJzLCBCZW5uZXR0IHNhaWQuPC9wPjxwPlNoZSBub3RlZCB0d28g
aW4gc291dGh3ZXN0IFN1bW1pdCAmIzE3MztDb3VudHkgaW4gcmVjZW50IHllYXJzOiBhICQ1MCww
MDAgZ3JhbnQgdG8gU3VtbWl0IENvdW50eSBNZXRybyBQYXJrcyB0byBoZWxwIHB1cmNoYXNlIGFu
ZCBwcmVzZXJ2ZSB3ZXRsYW5kcyBhdCBTaWx2ZXIgQ3JlZWsgaW4gTm9ydG9uIGluIDIwMTIsIGFu
ZCAkMTUsMDAwIHRvIGEgY29sbGFib3JhdGlvbiBvZiBsb2NhbCBjb21tdW5pdGllcyBhbmQgYWdl
bmNpZXMgdGhhdCBhcmUgd29ya2luZyBvbiBhIFR1c2NhcmF3YXMgZmxvb2QgcGxhaW4gaW5pdGlh
dGl2ZSBpbiBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC48L3A+PHA+Tm9ydG9uJiM4MjE3O3MgQ2FyciBzYWlk
IHRoZSBtZWV0aW5nIHdpdGggJiMxNzM7TXVza2luZ3VtIHdhcyBleWUtb3BlbmluZy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZWlyIG9wZXJhdGlvbiBpcyBpbXByZXNzaXZlLCBhbmQgSSByZWFsbHkgdGhpbmsg
dGhleSBhcmUgZG9pbmcgc29tZSBnb29kIHdvcmssJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gPC9wPjxwPkJ1
dCBub2JvZHkgaXMgaW4gZmF2b3Igb2YgdGF4aW5nIHJlc2lkZW50cyB0d2ljZSwgc28gQmFyYmVy
dG9uLCBOb3J0b24gYW5kIENvcGxleSB3aWxsIG5lZWQgdG8gY29tZSB1cCB3aXRoIGEgbmV3IHBs
YW4gZm9yIHJhaXNpbmcgbW9uZXkgdG8gZml4IHRoZWlyIGZsb29kaW5nIHByb2JsZW1zLjwvcD48
cD4gJiM4MjIwO1dlIGFyZW4mIzgyMTc7dCBnaXZpbmcgdXAgb24gaXQgYnkgYW55IG1lYW5zLCBi
dXQgd2UgbmVlZCB0byByZS1ldmFsdWF0ZSB3aGF0IG91ciBuZXh0IG1vdmUgaXMsJiM4MjIxOyBD
YXJyIHNhaWQuPC9wPjxwPklydiBTdWdhcm1hbiwgQ29wbGV5JiM4MjE3O3MgbGF3IGRpcmVjdG9y
IGFuZCBsZWdhbCBjb3Vuc2VsIGZvciB0aGUgV29sZiBDcmVlayBwcm9qZWN0LCBzYWlkIGhlIHdp
bGwgbWFrZSBhIG1vcmUgZm9ybWFsIHByZXNlbnRhdGlvbiB0byBCYXJiZXJ0b24sIE5vcnRvbiBh
bmQgQ29wbGV5IG9mZmljaWFscyBvbiB0aGVpciBvcHRpb25zIHdpdGhpbiB0aGUgbmV4dCBmZXcg
d2Vla3MuPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQx
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxl
aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0
dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.