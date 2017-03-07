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Wolf Creek plans put on hold

Wolf Creek watershed idea springs leak: Officials learn their boundaries overlap another district

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 08:52 PM | Updated: March 7, 2017 - 09:12 PM
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A view of the lake at Silver Creek Metro Park in Norton. Officials in Norton, Barberton and Copley Township discovered that the Muskingum Soil and Water Conservation District reaches into Summit County. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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