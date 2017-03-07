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Wolf Creek plans put on hold

Wolf Creek watershed idea springs leak: Officials learn their boundaries overlap another district

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 08:52 PM | Updated: March 8, 2017 - 02:10 PM
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Parkgoers look out toward the lake at Silver Creek Metro Park on Tuesday in Norton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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