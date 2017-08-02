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Grand jury

Woman indicted on charges of killing two teens while texting and driving

By Beacon Journal staff report

Published: August 2, 2017 - 05:47 PM
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A Summit County grand jury indicted Natasha Boggs, 24, of Weaver Road in New Franklin, in connection with a deadly crash that killed two teens and left a third severely injured.


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