Woman pleads guilty to stealing more than $334,000 from Kent couple

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UkFWRU5OQTogQW4gYWNjb3VudGFudCBoYXMgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gZW1iZXp6bGlu
ZyBtb3JlIHRoYW4gJDMzNCwwMDAgZnJvbSBhbiBlbGRlcmx5IEtlbnQgY291cGxlLCB0aGUgS2Vu
dC1SYXZlbm5hIFJlY29yZC1Db3VyaWVyIHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPk1hcnRoYSBOLiBQb3dlcnMs
IDUyLCBvZiBSYXZlbm5hLCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0aGlzIHdlZWsgdG8gZmlyc3QtZGVncmVl
IHRoZWZ0IGZyb20gYSBwcm90ZWN0ZWQgY2xhc3MgaW4gUG9ydGFnZSBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBs
ZWFzIENvdXJ0LiA8L3A+PHA+U2hlIGZvcmdlZCBhbmQgY2FzaGVkIGNoZWNrcyBiZXR3ZWVuIDIw
MTMgYW5kIDIwMTYsIHRoZSBuZXdzcGFwZXIgc2FpZC48L3A+PHA+SnVkZ2UgTGF1cmllIFBpdHRt
YW4gb3JkZXJlZCBhIHByZS1zZW50ZW5jZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGJlZm9yZSBzZW50ZW5jaW5n
LiBQb3dlcnMgZmFjZXMgdXAgdG8gMTEgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLjwvcD48cD48YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LnJlY29yZHB1Yi5jb20vbmV3cyUyMGxvY2FsLzIwMTcvMDYvMjEvd29tYW4tYWRt
aXRzLXN0ZWFsaW5nLSUyNDMzMDAwMC1mcm9tLWNvdXBsZSI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBSZWNvcmQt
Q291cmllciByZXBvcnQgaGVyZS48L2E+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48
cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.