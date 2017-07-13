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Woman sentenced to 4 years in prison for deadly Canton crash

Associated Press

Published: July 13, 2017 - 08:58 AM

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