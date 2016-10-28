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Woman shot in foot near University of Akron campus

Beacon Journal staff report

Published: October 28, 2016 - 08:20 AM

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