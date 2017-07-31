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Woman uses Canal Fulton police chief’s business card to snort heroin

Beacon Journal staff report

Published: July 31, 2017 - 08:28 AM | Updated: July 31, 2017 - 09:46 AM
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A 47-year-old woman used city Police Chief Doug Swartzs business card to snort heroin over the weekend. (Photo courtesy of the Canal Fulton Police Department Facebook page)


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