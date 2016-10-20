All CATEGORIES
☰ Menu

Women rule in local courts, hold majority of elected judgeships in county

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 20, 2016 - 08:14 PM | Updated: October 21, 2016 - 11:16 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Judge Lynne S. Callahan is running unopposed to sit on the all-female 9th District Court of Appeals. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

dyer21cut_01 Kiichiro Sato - AP
Bob Dyer: Beaming back to 1997 as Indians return to World Series

You ain’t seen nuthin’ yet.

judges21_01
Women rule in local courts, hold majority of elected judgeships in county - 9:06 AM
quail21cut_05
Metro Parks release one more batch of quails, cross fingers that they’ll thrive in new homes
Summit County judges vying for other judicial seats - 9:06 AM
Police officer found not guilty of theft from Best Buy
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next