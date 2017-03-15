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Women veterans talk about life in the service and its key perk, a free education

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 15, 2017 - 09:03 PM | Updated: March 16, 2017 - 03:12 PM
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Ashley Gorbulja (left), Commander of Post 808 Ohio National Guard, answers a question during the Women in the Military Panel at the University of Akron Student Union on Wednesday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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