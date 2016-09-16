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Wonder Woman’s role in feminist movement explored at Kent State symposium

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 05:20 PM | Updated: September 17, 2016 - 11:02 PM
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Gal Gadot as Wonder Woman in "Batman v Superman: Dawn of Justice." (Warner Bros. Pictures)


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