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Justice

Would-be robber who tried to shoot Akron officer sentenced to 15 years in prison; prosecutors say man admitted he intended to kill cop

Beacon Journal staff report

Published: October 21, 2016 - 12:43 PM
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Javon Spells, 20, of East Husted Street in Barberton, pled guilty to several charges in connection with a robbery. During the foot chase following the robbery, Spells attempted to shoot an Akron Police Detective. Summit County Common Pleas Court Judge Scot Stevenson immediately sentenced Spells to 15 years in prison.


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