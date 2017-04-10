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Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 10, 2017 - 07:19 PM | Updated: April 11, 2017 - 01:28 PM
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Anthony Cox enters the courtroom of Summit County Court of Common Pleas Judge Amy Corrigall Jones Monda. Cox and Thomas Dunn III are facing charges in connection with a nightclub shooting last month. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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