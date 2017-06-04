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Youth Initiatives & Life Skills hosts ‘Night in Vegas’

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: June 4, 2017 - 09:55 PM
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Rachel Gentner of Wadsworth demonstrates the technique for painting wine glasses at the Youth Initiatives & Life Skills A Night in Vegas Grapes Cheese & Chocolate Festival Fundraiser on Friday at the Tangier Restaurant in Akron. Guests enjoyed tastings of wine, beer, cheese and chocolate, a pasta bar, casino games, raffles, music and paint your own wine glass. ( Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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