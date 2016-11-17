By Bruce Winges
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Meet the Beacon Journal editors November 20,2016 06:18 AM GMT Bruce Winges Editor Copyright ��� 2016 Editor. All rights reserved.
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