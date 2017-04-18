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Metro Parks and Summit Historical Society offer behind-the-scenes look at Akron history

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: April 18, 2017 - 08:39 PM
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Claire Lucas, the education coordinator for the Summit County Historical Society talks about the history of Akron during World War I in front the Doughboy statue in front of the Summit County Courthouse dedicated in 1934 to honor that war's Summit County veterans during the Akron History Hike: Skywalks tour Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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