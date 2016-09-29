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1 dead, over 100 hurt in train crash at New Jersey station

By David Porter  and Karen Matthews
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 10:07 AM | Updated: September 29, 2016 - 06:34 PM
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This photo provided by Brian Farnham shows the inside of the Hoboken station after a commuter train crash on Thursday in Hoboken, N.J. A commuter train plowed into the bustling rail station during the morning rush hour Thursday, injuring more than 100 people in a tangle of broken concrete, twisted metal and dangling cables, authorities said. (Brian Farnham via AP)


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