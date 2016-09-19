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1 of 5 devices near New Jersey train station explodes; no injuries

Associated Press

Published: September 19, 2016 - 08:57 AM
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Bomb squad personnel stand around the scene of an explosion near the train station, early Monday, Sept 19, 2016, in Elizabeth, N.J. A suspicious device found Sunday night in a trash can near a New Jersey train station exploded early Monday as a bomb squad robot attempted to disarm it. (Jessica Remo/NJ Advance Media via AP)


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