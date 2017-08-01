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1 prisoner still loose after peanut butter escape

Associated Press

Published: August 1, 2017 - 08:51 AM
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This undated photo made available by the Walker County, Ala., Sheriff's Office, shows Brady Andrew Kilpatrick. A manhunt is underway for Kilpatrick, who escaped with 11 other inmates from the Walter County jail on Sunday, July 30, 2017. All but Kilpatrick have been recaptured. (Walter County Sheriff's Office via AP)


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