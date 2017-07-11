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16 dead in Mississippi in worst Marine crash since 2005

By Rogelio V. Solis and Emily Wagster Pettus
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 09:28 AM | Updated: July 11, 2017 - 05:43 PM
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Emergency officials respond to the site of a military plane crash near Itta Bena, Miss., Monday, July 10, 2017. Leflore County Emergency Management Agency Director Frank Randle told reporters at a late briefing that more than a dozen bodies had been recovered after the KC-130 spiraled into the ground about 85 miles (135 kilometers) north of Jackson in the Mississippi Delta. (Elijah Baylis/The Clarion-Ledger via AP)


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