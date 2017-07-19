All CATEGORIES
☰ Menu

16-year-old from Minnesota identified as victim of John Wayne Gacy

By Don Babwin and Jeff Baenen
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 09:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cook County Sheriff Tom Dart, left, speaks at a news conference in Chicago, Wednesday where he announced the identity of James Byron Haakenson, of Minnesota, as one of the victims of serial killer John Wayne Gacy. The teenager had left his home in 1976 and was last heard from in August of that year when he called his mother and told her he was in Chicago. (AP Photo/G-Jun Yam)


MORE IN NEWS

reece20web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution

The boyfriend of a Northfield woman in prison for bilking people across the country out of thousands of dollars in an Internet scam avoided prison time during his sentencing Wednesday.

childrens20cut_01
Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip
death20cut_1
Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury
dreams20cut_01
Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men
Montgomery County prosecutor lauds early mitigation process for capital cases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next