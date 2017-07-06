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19 AGs sue DeVos for delaying for-profit college rules

By Collin Binkley
Associated Press

Published: July 6, 2017 - 01:13 PM
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FILE - In this June 6, 2017, file photo, Education Secretary Betsy DeVos testifies on Capitol Hill in Washington before the Senate Appropriations Committee, Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies Subcommittee hearing on the fiscal year 2018 budget. Democratic attorneys general in 18 states and the District of Columbia are suing Education Secretary Betsy DeVos over her decision to suspend rules meant to protect students from abuses by for-profit colleges. The lawsuit was filed Thursday, July 6, 2017, in federal court in Washington and demands implementation of borrower defense to repayment rules. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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