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2 charged in killings of missing Pennsylvania men

By Maryclaire Dale and Anthony Izaguirre
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 02:57 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:58 PM
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This undated photo provided by the Bucks County District Attorney's Office in Doylestown, Pa., shows Sean Kratz of Philadelphia. Kratz was charged Friday, July 14, 2017, with 20 counts, including three counts of criminal homicide in the Friday, July 7, 2017, killings of three Pennsylvania men. Cosmo DiNardo, an admitted drug dealer with a history of mental illness was also charged in the July 5, 2017, killing of a fourth man. (Bucks County District Attorney's Office via AP)

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