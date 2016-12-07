All CATEGORIES
☰ Menu

2 juveniles charged in Tennessee wildfires that killed 14

Associated Press

Published: December 7, 2016 - 03:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A structure and vehicle are damaged from the wildfires around Gatlinburg, Tenn., on Tuesday. Rain had begun to fall in some areas, but experts predicted it would not be enough to end the relentless drought that has spread across several Southern states and provided fuel for fires now burning for weeks in states including Tennessee, Georgia and North Carolina. (Michael Patrick/Knoxville News Sentinel via AP)


MORE IN NEWS

pearl08cut_06 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Two local Pearl Harbor survivors among dwindling number left to tell the tale - 10:45 PM

wooster: At 7:52 a.m., 75 years ago Wednesday, U.S. Army Pvt. George Morton was sunning himself on the Hawaiian beach of Waikiki, enjoying his Sunday off.

dyer08_01
Bob Dyer: A ray of light into his lonely night - 10:44 PM
trump08cut_1
Trump chooses hard-liners but talks softer on immigration - 10:25 PM
santa08cut_01
Do you believe? Children hop Polar Express in Akron and wind up with Santa on his home turf — the North Pole - 10:00 PM
fry08cut_1
Death-row inmate says his attorneys kept him from testifying in his own defense during 2006 trial - 10:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next