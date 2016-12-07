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2 juveniles charged in Tennessee wildfires that killed 14

Associated Press

Published: December 7, 2016 - 03:39 PM
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A structure and vehicle are damaged from the wildfires around Gatlinburg, Tenn., on Tuesday. Rain had begun to fall in some areas, but experts predicted it would not be enough to end the relentless drought that has spread across several Southern states and provided fuel for fires now burning for weeks in states including Tennessee, Georgia and North Carolina. (Michael Patrick/Knoxville News Sentinel via AP)


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