All CATEGORIES
☰ Menu

2016’s hellish summer weather: A told-you-so climate moment?

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: September 20, 2016 - 09:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 8 photo, a Filipino girl is carried along a flooded road in suburban Mandaluyong, east of Manila, Philippines, as monsoon downpours intensify while Typhoon Nepartak exits the country. This past summer's weather was relentless and hellish, crowded with the type of record-smashing extremes that scientists have long warned about. The season ends Wednesday and not a moment too soon. Summer featured floods that killed hundreds of people and caused more than $50 billion in losses around the globe, from Louisiana and West Virginia to China, India, Europe and the Sudan. Meanwhile, droughts parched croplands and wildfires burned from California to Canada to China and India. Toss in unrelenting record heat. (AP Photo/Aaron Favila)


MORE IN NEWS

vandals21cut_02 - AKRON BEACON JOURNAL
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation - 9:00 AM

Police are investigating after vandals apparently urinated on firefighting gear and left taunting messages at the former Northfield Center/Sagamore Hills Fire District substation over the weekend.

racewho21_zarembka_01
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey
Partisan election officials clash over providing more parking for voters - 9:00 AM
uapave21cut_1
UA program of peer advisers helping vets adjust to campus life
butts21cut_1
Obituary: The Rev. Dennis K. Butts Sr. of the House of the Lord
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next