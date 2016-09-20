2016’s hellish summer weather: A told-you-so climate moment?

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhpcyBzdW1tZXImIzgyMTc7cyB3ZWF0aGVyIHdhcyByZWxlbnRsZXNz
IGFuZCBoZWxsaXNoLCBjcm93ZGVkIHdpdGggdGhlIHR5cGUgb2YgcmVjb3JkLXNtYXNoaW5nIGV4
dHJlbWVzIHRoYXQgc2NpZW50aXN0cyBoYXZlIGxvbmcgd2FybmVkIGFib3V0LjwvcD48cD5UaGUg
c2Vhc29uIGVuZHMgV2VkbmVzZGF5LCBhbmQgbm90IGEgbW9tZW50IHRvbyBzb29uLiBTdW1tZXIg
ZmVhdHVyZWQgZmxvb2RzIHRoYXQga2lsbGVkIGh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSBhbmQgY2F1c2Vk
IG1vcmUgdGhhbiAkNTAgYmlsbGlvbiBpbiBsb3NzZXMgYXJvdW5kIHRoZSBnbG9iZSwgZnJvbSBM
b3Vpc2lhbmEgYW5kIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgdG8gQ2hpbmEsIEluZGlhLCBFdXJvcGUgYW5kIHRo
ZSBTdWRhbi4gPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgZHJvdWdodHMgcGFyY2hlZCBjcm9wbGFuZHMgYW5k
IHdpbGRmaXJlcyBidXJuZWQgZnJvbSBDYWxpZm9ybmlhIHRvIENhbmFkYSB0byBDaGluYSBhbmQg
SW5kaWEuIFRvc3MgaW4gdW5yZWxlbnRpbmcgcmVjb3JkIGhlYXQuPC9wPjxwPkZyb20gSnVuZSB0
byBBdWd1c3QsIHRoZXJlIHdlcmUgYXQgbGVhc3QgMTAgZGlmZmVyZW50IHdlYXRoZXIgZGlzYXN0
ZXJzIHRoYXQgZWFjaCBjYXVzZWQgbW9yZSB0aGFuICQxIGJpbGxpb24gaW4gbG9zc2VzLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gaW5zdXJhbmNlIGluZHVzdHJ5IHRhbGxpZXMuIDwvcD48cD5XaXRoIHN1bW1lciB3
ZWF0aGVyIG5vdyBzZWVtaW5nbHkgc3RyZXRjaGluZyBmcm9tIE1heSB0byBTZXB0ZW1iZXIsIGV4
dHJlbWUgd2VhdGhlciBpbiB0aGF0IHNwYW4ga2lsbGVkIHdlbGwgbW9yZSB0aGFuIDIsMDAwIHBl
b3BsZS4gQW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aXRob3V0IGEgbWFqb3IgaHVycmljYW5lIGhpdHRpbmcg
YSBiaWcgVS5TLiBjaXR5LCBhbHRob3VnaCB0aGUgUGFjaWZpYyBoYWQgaXRzIHNoYXJlIG9mIGRl
YWRseSBhbmQgY29zdGx5IHN0b3JtcywgYW1vbmcgdGhlbSBUeXBob29uIE5lcGFydGFrLCB3aGlj
aCBraWxsZWQgMTExIHBlb3BsZSBpbiBBc2lhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMgcmVwcmVzZW50
aW5nIEkgdGhpbmsgYSBub3RjaCB1cCBmb3IgdGhlIGltcGFjdHMgd2UgaGF2ZSBoYWQgdG8gZGVh
bCB3aXRoLCYjODIyMTsgVS5TLiBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2UgRGlyZWN0b3IgTG91
aXMgVWNjZWxsaW5pIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBleHBlcmllbmNlZCBhbiBpbmNy
ZWFzaW5nIG51bWJlciBhbmQgYSBkaXN0dXJiaW5nIG51bWJlciBvZiB3ZWF0aGVyIGV4dHJlbWVz
IHRoaXMgc3VtbWVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hpbGUgZmxvb2RpbmcgbWFkZSB0aGUgbmV3cywg
dGhlICYjODIyMDtzbmVha3kmIzgyMjE7IHRoaW5nIGFib3V0IHRoZSBzdW1tZXIgd2FzIGhlYXQg
dGhhdCBkaWQgbm90IGV2ZW4gZWFzZSBhdCBuaWdodCwgc2FpZCBEZWtlIEFybmR0LCBjbGltYXRl
IG1vbml0b3JpbmcgY2hpZWYgYXQgdGhlIGZlZGVyYWwgTmF0aW9uYWwgQ2VudGVycyBmb3IgRW52
aXJvbm1lbnRhbCBJbmZvcm1hdGlvbiBpbiBBc2hldmlsbGUsIE4uQy4gPC9wPjxwPldoZW4gdGVt
cGVyYXR1cmVzIGRyb3AgdG8gYmVsb3cgNzIgZGVncmVlcyBhdCBuaWdodCBpdCBhbGxvd3MgdGhl
IGJvZHkgdG8gcmVjaGFyZ2UsIHBsYW50cyB0byBncm93IGFuZCBhaXIgY29uZGl0aW9uZXJzIHRv
IGJlIHNodXQgb2ZmLiBCdXQgdGhpcyB5ZWFyIHRoYXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiBlbm91
Z2guPC9wPjxwPlRoZSBVLlMuIGFzIGEgbmF0aW9uIHNldCBhIHJlY29yZCBmb3IgdGhlIGhvdHRl
c3QgbmlnaHR0aW1lIHRlbXBlcmF0dXJlcyBvbiBhdmVyYWdlIHRoaXMgc3VtbWVyLCBBcm5kdCBz
YWlkLiA8L3A+PHA+VGFsbGFoYXNzZWUsIEZsYS4sIGZvciBleGFtcGxlLCB3ZW50IDc0IGNvbnNl
Y3V0aXZlIGRheXMgd2hlcmUgdGhlIG5pZ2h0dGltZSB0ZW1wZXJhdHVyZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
ZGlwIGJlbG93IDcyLjwvcD48cD5Gcm9tIE1heSAxIHRvIFNlcHQuIDEyLCBuZWFybHkgMTUsMDAw
IGRhaWx5IHJlY29yZHMgZm9yIHdhcm1lc3QgbmlnaHR0aW1lIGxvd3Mgd2VyZSBzZXQgaW4gdGhl
IFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgTmF0aW9uYWwgT2NlYW5pYyBhbmQgQXRt
b3NwaGVyaWMgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gZGF0YS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgb25lIG9m
IHRoZSBjbGVhcmVzdCBzaWduYWxzIHdlIGV4cGVjdCBmb3IgY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UsJiM4MjIx
OyBzYWlkIE1hcmsgQm92ZSwgYSBOZXcgSmVyc2V5LWJhc2VkIHNlbmlvciByZXNlYXJjaCBtZXRl
b3JvbG9naXN0IGZvciByZS1pbnN1cmFuY2UgZ2lhbnQgTXVuaWNoIFJFLCB3aGljaCB0cmFja3Mg
bmF0dXJhbCBkaXNhc3RlcnMuICYjODIyMDtXZSBjYW5ub3QgcmFkaWF0ZSB0aGUgaGVhdCBhd2F5
IGF0IG5pZ2h0IGFzIHRoZSBwbGFuZXQgdXNlZCB0by4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIHJlY29y
ZHMgd2VyZSBicm9rZW4sIHRoZSBzdW1tZXIgaGFzICYjODIyMDtiZWVuIG1vcmUgbm90YWJsZSBm
b3IgdGhlIGNvbnNpc3RlbmN5IG9mIHRoZSBoZWF0IHRoYW4gaW5kaXZpZHVhbCBoaWdoLWltcGFj
dCBoZWF0d2F2ZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJsYWlyIFRyZXdpbiBvZiB0aGUgQXVzdHJhbGlhbiBC
dXJlYXUgb2YgTWV0ZW9yb2xvZ3kgYW5kIHRoZSBXb3JsZCBNZXRlb3JvbG9naWNhbCBPcmdhbml6
YXRpb24uPC9wPjxwPkZvciBleGFtcGxlLCBTYXZhbm5haCwgR2EuLCBoYWQgYSByZWNvcmQgNjkg
ZGF5cyBpbiBhIHJvdyBvZiA5MCBkZWdyZWVzIG9yIGhpZ2hlci48L3A+PHA+VHdlbHZlIFUuUy4g
Y2l0aWVzIGhhZCB0aGVpciB3YXJtZXN0IHN1bW1lcnMgZXZlciwgaW5jbHVkaW5nIExhcyBWZWdh
cywgTmV3IE9ybGVhbnMsIENsZXZlbGFuZCBhbmQgRGV0cm9pdC4gPC9wPjxwPlRoZSBnbG9iZSBo
YWQgaXRzIGhvdHRlc3QgbW9udGggb24gcmVjb3JkIChKdWx5KSBhbmQgaG90dGVzdCBzdW1tZXIg
b24gcmVjb3JkLiBBdWd1c3Qgd2FzIHRoZSAxNnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIG1vbnRoIEVhcnRoIHNl
dCBhIG1vbnRobHkgaGVhdCByZWNvcmQsIGFjY29yZGluZyB0byBOT0FBLjwvcD48cD5UaGUgZXh0
cmEgaGVhdCAmIzgyMTI7IGJvdGggaW4gdGhlIGFpciBhbmQgb2NlYW5zICYjODIxMjsgcHV0cyBl
eHRyYSBtb2lzdHVyZSBpbiB0aGUgYWlyLCB3aGljaCB0aGVuIGNvbWVzIGRvd24gYXMgbW9yZSBl
eHRyZW1lIGRvd25wb3VycywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBOYXRpb25hbCBDZW50ZXIgZm9yIEF0
bW9zcGhlcmljIFJlc2VhcmNoLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.