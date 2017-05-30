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3 dead after girl falls into raging river waters in Utah

By Hallie Golden
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 04:12 PM
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Workers put in a dam to divert and lower water levels in the Provo River, Tuesday May 30, 2017. A 4-year-old girl, her mother and a good Samaritan died after the child fell from a rock and was swept away in a cold, fast-moving river and several people jumped in to help her, authorities said Tuesday. The body of the child was found Tuesday about a mile down the Provo River. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via AP)


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