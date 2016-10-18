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$300,000 campaign to rescue Dorothy’s ruby slippers

By Ben Nuckols
Associated Press

Published: October 18, 2016 - 08:41 PM
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This Nov. 9, 2001 photo shows the sequin-covered ruby slippers worn by Judy Garland in "The Wizard of Oz" at the offices of Profiles in History in Calabasas, Calif. Smithsonian Museum officials started a Kickstarter fundraising drive Monday to repair the iconic slippers from 1939's "The Wizard of Oz" and create a new state-of-the-art display case for them at the National Museum of American History. (AP Photo/Reed Saxon)


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