4,500 flights canceled for storm; South Florida airports open

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEh1cnJpY2FuZSBNYXR0aGV3IGNvbnRpbnVlcyB0byBjYXVzZSBwcm9ibGVt
cyBmb3IgdHJhdmVsZXJzLCB3aXRoIDQsNTAwIGZsaWdodHMgY2FuY2VsZWQgc28gZmFyIGJldHdl
ZW4gV2VkbmVzZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRyYWNraW5nIHNlcnZpY2Ug
RmxpZ2h0QXdhcmUuPC9wPjxwPkFsbCBmbGlnaHRzIHRvIGFuZCBmcm9tIE9ybGFuZG8gaGF2ZSBi
ZWVuIGNhbmNlbGxlZCBGcmlkYXkgYW5kIGhhbGYgc2NyYXBwZWQgU2F0dXJkYXkuIEZsaWdodEF3
YXJlIGV4cGVjdHMgdGhhdCBudW1iZXIgdG8gcmlzZS4gT3JsYW5kbyYjODIxNztzIHdvcmxkLWZh
bW91cyB0aGVtZSBwYXJrcyAmIzgyMTI7IFdhbHQgRGlzbmV5IFdvcmxkLCBVbml2ZXJzYWwgU3R1
ZGlvcyBhbmQgU2VhV29ybGQgJiM4MjEyOyBhbGwgY2xvc2VkIGR1ZSB0byB0aGUgc3Rvcm0uPC9w
PjxwPkFzIHRoZSBzdG9ybSBtb3ZlcyBub3J0aCwgc28gZG8gY2FuY2VsYXRpb25zIHdpdGggQXRs
YW50YSwgQ2hhcmxlc3RvbiBhbmQgU2F2YW5uYWggdGFraW5nIHRoZSBsYXJnZXN0IGhpdHMuPC9w
PjxwPkFpcnBvcnRzIGluIFNvdXRoZXJuIEZsb3JpZGEgYXJlIHJlb3BlbmluZywgaG93ZXZlciwg
d2l0aCBmbGlnaHRzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlc3VtZSBtaWRkYXkuIEFpcmxpbmVzIG1vdmVkIHBs
YW5lcyBhbmQgY3Jld3Mgb3V0IG9mIHRoZSBzdG9ybSYjODIxNztzIHBhdGggYW5kIG11c3Qgbm93
IGZseSB0aGVtIGJhY2sgaW50byB0aGUgcmVnaW9uLjwvcD48cD5BbWVyaWNhbiBBaXJsaW5lcyBz
YXcgaXRzIGZpcnN0IGFycml2YWwgYXQgaXRzIE1pYW1pIGh1YiBhdCA5OjA1IGEubS4gd2l0aCBh
IGZsaWdodCBmcm9tIFNhbyBQYXVsby48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.